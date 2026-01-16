Root.cz  »  Byznys  »  Asus přestane vyrábět NVIDIA RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM

Asus přestane vyrábět NVIDIA RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Grafiky GeForce RTX 5060 Ti od různých partnerů Autor: Nvidia
Grafiky GeForce RTX 5060 Ti od různých partnerů

Asus podle kanálu Hardware Unboxed přestane vyrábět grafické karty RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM. Ceny pamětí v současnosti rychle rostou kvůli AI. Asus bude nadále vyrábět modely s 8 GB RAM RTX 5050, 5060, 5060 Ti 8 GB a RTX 5070 s 12 GB RAM.

Špičkové modely RTX 5080 (16 GB) a RTX 5090 (32 GB) budou také zachovány. Je možné, že se výroba RTX 5070 Ti a RTX 5060 Ti s 16 GB RAM letos ještě obnoví, ale to není jisté. NVIDIA uvedla, že poptávka po jejich grafických kartách je vysoká a zároveň je nedostatek RAM. Nicméně se snaží, aby se vyráběly všechny modely.

(zdroj: slashdot)

Zdroj: Youtube.com
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Další digitální rádia přicházejí na velké vysílače

První aktualizace Chrome v roce 2026 řeší kritickou zranitelnost

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

ŠkOLENÍ: Naučte se používat Kubernetes na našem dvoudenním online školení
TO CHCI