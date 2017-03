Redakce

Před dvěma týdny jsme psali o bezpečnostním problému routeru Asus, který ukládá heslo v plaintextu. Heslo se společně s dalšími citlivými údaji dostává i do záloh, odkud je možné jej vyčíst a zneužít. Asus nyní vydal novou verzi firmware označenou jako 2.0.0.39, u které uvádí: Modified the exported config file to enhance security. Bohužel není úplně jasné, co se ve firmware změnilo a jak to ovlivňuje výsledný export konfigurace.

(Zaslal Josef Havránek.)