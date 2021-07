Audacity bude posílat telemetrii

Oblíbený open source editor zvuku Audacity se koncem dubna dostal do Muse Group. Minulý týden v pátek se na stránkách Audacity objevilo nové oznámení o soukromí. Nově Audacity bude sbírat data o uživatelích. Zároveň by aplikaci neměli používat uživatelé mladší 13 let. To se setkalo s negativními ohlasy na Redditu i GitHubu. Vznikají také uživatelské forky Audacity bez telemetrie.

Včera pak šéf strategie u Muse Daniel Ray vysvětluje, jak to s telemetrií vlastně bude. Budou se zaznamenávat jen IP adresa, která bude pseudoanonymizovaná a po 24 hodinách nepůjde dekódovat. Pak OS, CPU a volitelně chybová hlášení. Data nebudou dál prodávána.

(zdroj: slashdot)