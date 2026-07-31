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AUR opět s malware, zákaz adopce balíčků

Jan Fikar
Včera
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Arch Linux Autor: Arch Linux
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AUR (Arch Linux User Repository) má od června problémy s malwarem a asi to stále nekončí. Objevila se nová vlna útoku, která si vynutila dočasný zákaz adopce balíčků.

Po první vlně útoků byly v červnu pozastaveny nové registrace. Ty se znovu otevřely 13. července s malými, ale jak je vidět, neúčinnými změnami. To je důvod nové vlny. Nově registrovaný uživatel adoptuje stávající balíček a přidá do něj malware. Proto byla adopce pozastavena. Seznam napadených balíčků stále roste. Použít je také možné výsledky automatického skenu AUR balíčků.

(zdroj: lwn.net, phoronix)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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