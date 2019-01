 »   »  Austrálie zakázala silné šifrování

Atom

Austrálie ještě v prosinci loňského roku uzákonila nařízené oslabení šifrování a argumentuje tím že tento krok je nezbytný pro boj s terorismem a kriminalitou. Nejenom, že tento zákon je přímým útokem na soukromí, je navíc napsán tak obecně, že otevírá mnoho dveří pro zneužití ať už státem nebo korporacemi.

Sice by se mohlo zdát že to není nic vážného, ale svět je dnes tak propojen, že i to co se děje v tak odlehlých zemích jako Austrálie má dopad na zbytek světa. Nadnárodní korporace (například Google, Facebook, atd.) budou postaveny před rozhodnutí, zda odříznout Austrálii od zbytku světa a řešit šifrování zvlášť, nebo přizpůsobit veškerou svou politiku.

Některé úvahy o následcích jsou diskutovány například ve videu Off Topical Podcast: