Auto-CPUFreq 3.0 jako alternativa k TLP na notebooku

Jan Fikar
Dnes
Notebook v lese Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Nástroj Auto-CPUFreq, o kterém jsme tu již ve sklizni psali, vyšel včera ve verzi 3.0. Jde o skript v Pythonu, který automaticky nastavuje parametry CPU podle napájení. Zajišťuje tak velký výkon, ale zároveň i dlouhou výdrž na baterie. Jde o alternativu k TLP, kde špatně funguje obnova nastavení turbo frekvencí.

Používáte někdo TLP nebo Auto-CPUFreq? Možná by stačilo při napájení z baterie jen skriptem upřednostnit jádra E před P a změnit EPB (Energy Bias Hint) a EPP (Energy Performance Preference).

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

