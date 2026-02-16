Root.cz  »  Věda a výzkum  »  Automatické taxi Waymo má problém se zavíráním dveří

Automatické taxi Waymo má problém se zavíráním dveří

Jan Fikar
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

Waymo Autor: Waymo

Automatické taxi Waymo funguje zatím v šesti amerických městech a postupně se bude rozšiřovat. Nově má problém se zavíráním deří. Když totiž zákazník vystoupí a nezavře dveře, auto si je nemůže samo zavřít a nemůže se tedy rozjet k dalšímu zákazníkovi.

Řidiči rozvážkové služby DoorDash dostávají nově zajímavou nabídku. Dojet k blízkému vozu Waymo (do jedné míle) a zavřít mu dveře. Za to mohou dostat asi 11 dolarů. V budoucnu budou vozidla Waymo vybavena automatickým zavíráním dveří.

(zdroj: arstechnica)

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Dále u nás najdete

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Registrace a storno zaměstnání od dubna 2026

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Digitální squatting je na vzestupu, podvodníci cílí na velké značky

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Začínající podnikatel: Přijímáme zaměstnance

Weby v ČR mají být přístupné pro lidi s omezením

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI