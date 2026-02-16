Automatické taxi Waymo má problém se zavíráním dveří

Automatické taxi Waymo funguje zatím v šesti amerických městech a postupně se bude rozšiřovat. Nově má problém se zavíráním deří. Když totiž zákazník vystoupí a nezavře dveře, auto si je nemůže samo zavřít a nemůže se tedy rozjet k dalšímu zákazníkovi.
Řidiči rozvážkové služby DoorDash dostávají nově zajímavou nabídku. Dojet k blízkému vozu Waymo (do jedné míle) a zavřít mu dveře. Za to mohou dostat asi 11 dolarů. V budoucnu budou vozidla Waymo vybavena automatickým zavíráním dveří.
(zdroj: arstechnica)