Autor Signalu přišel se šifrovaným AI Confer

Jan Fikar
Včera
Umělá inteligence sbírá data Autor: Cnews (s využitím DALL-E)

Autor šifrovaného komunikátoru Signal Moxie Marlinspike se nyní soustředí na AI. V současnosti mají společnosti provozující LLM přístup k vaší komunikaci s AI a mohou ji využívat například k trénování, nebo mohou být soudy donuceni vydat obsah konverzace.

Moxie představil open source AI Confer, která má zajistit soukromou konverzaci s AI. Funguje to tak, že konverzace je šifrovaná mezi klientem a TEE (trusted execution environment). To je virtualizované prostředí, do kterého nemá přístup ani administrátor serveru. Na začátku komunikace klient ověří integritu TEE.

Ze strany klienta je používán WebAuthn PRF (Pseudo-Random Function), který použije FIDO2 například Passkey. Linux zatím nemá podporu pro WebAuthn PRF, ale s TPM2 a čtečkou otisků prstů lze použít tpm-fido2. Kromě Confer je tu ještě AI Lumo od Protonu či Venice, které také cílí na ochranu soukromí komunikace.

(zdroj: arstechnica)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

