AV2: nástupce AV1 ještě letos, hlásí Alliance for Open Media

David Ježek
Dnes
AV2 (dočasné logo) Autor: Depositphotos (upraveno)
AV2 (dočasné logo)

Organizace AOMedia, pod kterou se po blamážích s patent pooly na formát H.265 sjednotily snahy o vývoj otevřených a patentově nezatížených video formátů, hlásí, že nástupce AV1 (AOMedia Video 1) přijde ještě v tomto roce. Po letech čekání, které umocnilo zahrnutí částí kódů pro AV2 do formátu AVIF, je tak očekávaný nástupce na spadnutí.

AOMedia jeho vydáním oslaví 10 let existence. Připomeňme, že svět patentově zatížených formátů v čele s MPEG LA už má nástupce H.265, formát H.266 alias VVC. Oproti němu by AV2 měl nabídnout další zlepšení, a to při zachování otevřenosti a tudíž podpory rychle dostupných implementací v projektech jako ffmpeg.

Současně ale dodejme, že pokud to AV1, od prvotních ultra-pomalých kodérů, přes neustále vylepšované rychlé CPU implementace jako SVT-AV1 až po hardwarovou podporu v CPU či GPU trvalo řadu let, podobné nás nejspíš čeká i u AV2, kde očekávejme, že pokud dnešní procesory kódují do AV1 už jako by se nechumelilo, tak s AV2 jim opět na nějakou dobu dojde dech.

Od AV2 čekejme lepší kompresní techniky, lepší podporu pro AR / VR video, rozdělenou obrazovku, schopnost pracovat s více barevnými prostory atd. AOMeida přímo konstatuje, že AV2 je základním stavebním krokem pro velké next-gen nápady, které budou postupně pod jejími křídly přicházet na svět.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

