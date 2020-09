AV2, nástupce video formátu AV1 je (možná) ve vývoji

Na krátkou dobu se na webu Alliance for Open Media objevila podstránka připravená pro informace o budoucí nástupnické verzi video formátu AV1, dle očekávaní nazvaného AV2. Tuto stránku již na domovském webu nenajdeme, nicméně i toto pravděpodobné opomenutí naznačuje, že vedle snah o co nejrychlejší prosazení AV1, se pomalu rozbíhají práce na nástupci. Zmizela také poslední položka v roadmapě: „R&D for AV2 has begun in earnest“.

V tomto kontextu připomeňme, že v rodině MPEG již existuje nástupce H.265, formát H.266/VVC, který cílí zejména na 8k video a má za sebou celý dekády fungující ekosystém MPEG světa. Na praktická srovnání AV1 a H.266 (nemluvě o množství existujících implementací kodérů) je samozřejmě zatím příliš brzy.