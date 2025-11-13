Root.cz  »  Připojení k Internetu  »  AWS chystá vysokorychlostní transatlantický kabel propojující Evropu s Amerikou

AWS chystá vysokorychlostní transatlantický kabel propojující Evropu s Amerikou

Petr Krčmář
Dnes
Amazon Web Services (AWS) oznámil stavbu podmořského kabelu Fastnet, který má vysokorychlostně propojit americký Maryland a irský County Cork. Spojení by mělo začít fungovat v roce 2028 a trasa bude vedena úplně novými místy, aby zajistila diverzitu pro případ problémů s jinými podmořskými kabely.

Fastnet je navržen pro dlouhodobou spolehlivost a výkon. Systém kombinuje robustní pancéřování kabelů s dalšími vrstvami ochranných ocelových drátů v pobřežních oblastech, které chrání před přírodními vlivy a lidskou činností.

Zahrnuje také pokročilou technologii optických rozbočovačů, která umožňuje plynulé přesměrování dat do budoucích cílových bodů v závislosti na vývoji požadavků sítě. Tato škálovatelná architektura je speciálně navržena tak, aby zvládala rostoucí zatížení umělou inteligencí, což zákazníkům umožňuje rychle rozšiřovat své požadavky na data, zatímco se systém přizpůsobuje budoucímu růstu, píše se v oznámení.

S projektovanou kapacitou přesahující 320 terabitů za sekundu bude Fastnet přímo integrován do globální sítě AWS. Tato integrace umožňuje rychlé přesměrování dat a víceúrovňovou redundanci, což pomáhá zajistit nepřetržitý provoz pro zákazníky.

Globální infrastruktura AWS pokrývá 38 geografických regionů a 120 zón, přičemž jsou oznámeny plány na dalších 10 zón a 3 další regiony AWS. To vše je propojeno více než 9 miliony kilometrů pozemních a podmořských optických kabelů.

