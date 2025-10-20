Root.cz  »  Server  »  AWS hlásí výpadek v jednom z datacenter, řada služeb je nedostupná

AWS hlásí výpadek v jednom z datacenter, řada služeb je nedostupná

Petr Krčmář
Dnes
62 nových názorů

Sdílet

AWS Cloud Autor: AWS

Amazon Web Services (AWS) v současné době hlásí rozsáhlý výpadek, který ochromil celou řadu online služeb, včetně Amazonu a dalších služeb jako Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, Epic Online Services, komunikační aplikace Signal a dalších. Jádro potíží zřejmě tkví v problémech s odbavováním dotazů do DNS.

Nástroj pro kontrolu stavu AWS hlásí, že několik služeb je „ovlivněno“ provozními problémy a že společnost „vyšetřuje zvýšenou chybovost a latence u několika služeb AWS v regionu US-EAST-1“ – výpadky však ovlivňují i služby v jiných regionech po celém světě.

Problémy mají i některé velké světové banky, ve Velké Británii jde například o Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland. Uživatelé se nemohou přihlásit do bankovních aplikací.

(Upozornil Tomáš Krause.)

Vstoupit do diskuse (62 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Jaké to bylo na konferenci LinuxDays 2025? (galerie)

V Česku se rýsuje oficiální „švarcsystém pro startupy“

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Artróza a artritida: na jedno platí teplo, na druhé chlad

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Superdávka v otázkách a odpovědích

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Praha láká hvězdy světové architektury

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru