AWS hlásí výpadek v jednom z datacenter, řada služeb je nedostupná

Amazon Web Services (AWS) v současné době hlásí rozsáhlý výpadek, který ochromil celou řadu online služeb, včetně Amazonu a dalších služeb jako Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT, Epic Games Store, Epic Online Services, komunikační aplikace Signal a dalších. Jádro potíží zřejmě tkví v problémech s odbavováním dotazů do DNS.
Nástroj pro kontrolu stavu AWS hlásí, že několik služeb je „ovlivněno“ provozními problémy a že společnost „vyšetřuje zvýšenou chybovost a latence u několika služeb AWS v regionu US-EAST-1“ – výpadky však ovlivňují i služby v jiných regionech po celém světě.
Problémy mají i některé velké světové banky, ve Velké Británii jde například o Lloyds, Halifax nebo Bank of Scotland. Uživatelé se nemohou přihlásit do bankovních aplikací.
(Upozornil Tomáš Krause.)