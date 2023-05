AWS sponzoruje přepsání sudo a su do Rustu

Autor: Rust project

AWS (Amazon Web Services) sponzoruje přepsání sudo a su do Rustu, aby se zlepšila bezpečnost přístupu do paměti. Zdrojové kódy sudo-rs jsou na GitHubu. Podle plánu by sudo-rs mohlo v budoucnu nahradit klasické sudo. Zatím je ale projekt teprve na počátku a má se zatím používat jen pro vývoj a testování.





Projekt je také součásti memorysafety.org, kde jsou projekty zaměřené na bezpečnost kritické infrastruktury internetu. Připomeňme, že sudo mělo dvě kritické zranitelnosti v letech 2019 a 2021.





(zdroj: phoronix)