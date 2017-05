 »   »  Bastlířské středy: Filtrace napájení

Redakce

Ve středu 10. května 2017 ve 20:00 se na Strahovských kolejích bude konat další z pravidelně nepravidelných večerních seminářů pod názvem Bastlířské středy.

Tentokrát bude seminář na téma Filtrace napájení Povíme si jak, proč a kdy filtrovat napájení. Může to být s filtrem horší než bez? Dá se to vůbec změřit? Stačí mi do Spice a jednoduché RLC modely? A vůbec, co by na to řekl Jan Tleskač?

Seminář pořádá projekt MacGyver – bastlíři SH sídlící na kolejích Strahov. Vstup je volný, takže určitě dorazte. Přednáškou nás provede Jan Petřík z BTL Medical Technologies.