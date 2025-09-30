Bcachefs byl odstraněn z linuxového jádra

V linuxovém jádře 6.17 byl souborový systém bcachefs označen jako „externě spravovaný“, jej Linus Torvalds ve zdrojových kódech pro verzi 6.18 zcela odstranil. Vývojáři bcachefs chtějí svůj souborový systém dodávat jako doplňkový modul DKMS.
Nyní se jedná o modul DKMS, což činí kód v jádře zastaralým, proto jej odstraňuji, abych předešel záměně verzí, píše Linus v komentáři.
Bcachefs je moderní copy-on-write souborový systém pro Linux, který nabízí řadu pokročilých vlastností. Stal se součástí jádra 6.7 na počátku roku 2024. Linus Torvalds ale dlouhodobě kritizoval Kenta Overstreeta, hlavního vývojáře bcachefs, zejména za způsob komunikace a přístup k spolupráci na jádře.
Dal jsi mi jasně najevo, že nemůžu zpochybňovat žádné opravy chyb a že mám prostě zařadit všechno a cokoliv. Upřímně řečeno, vůbec se mi do toho nechce. Jediné, na čem jsme se v té diskusi oba zásadně shodli, bylo, že je konec, uzavřel celou kapitolu Linus.