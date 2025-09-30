Root.cz  »  Souborové systémy  »  Bcachefs byl odstraněn z linuxového jádra

Bcachefs byl odstraněn z linuxového jádra

Petr Krčmář
Dnes
Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

linuxovém jádře 6.17 byl souborový systém bcachefs označen jako „externě spravovaný“, jej Linus Torvalds ve zdrojových kódech pro verzi 6.18 zcela odstranil. Vývojáři bcachefs chtějí svůj souborový systém dodávat jako doplňkový modul DKMS. Nyní se jedná o modul DKMS, což činí kód v jádře zastaralým, proto jej odstraňuji, abych předešel záměně verzí, píše Linus v komentáři.

Bcachefs je moderní copy-on-write souborový systém pro Linux, který nabízí řadu pokročilých vlastností. Stal se součástí jádra 6.7 na počátku roku 2024. Linus Torvalds ale dlouhodobě kritizoval Kenta Overstreeta, hlavního vývojáře bcachefs, zejména za způsob komunikace a přístup k spolupráci na jádře. Dal jsi mi jasně najevo, že nemůžu zpochybňovat žádné opravy chyb a že mám prostě zařadit všechno a cokoliv. Upřímně řečeno, vůbec se mi do toho nechce. Jediné, na čem jsme se v té diskusi oba zásadně shodli, bylo, že je konec, uzavřel celou kapitolu Linus.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

