Bcachefs má robustní kód pro opravy, dokáže rekonstruovat většinu metadat

Autor: Depositphotos

Autoři souborového systému Bcachefs poslali ve středu do jádra 6.9-rc3 robustní kód pro opravy. Pokud máte souborový systém poškozený, tak by ho to mělo opravit včetně rekonstrukce většiny metadat. Může se stát, že oprávnění, vlastníci a časové značky budou špatně, ale data by měla být čitelná.





Tento kód byl testován uživatelem z Indie, který vymazal jeden ze tří disků v Bcachefs poli na rodinném počítači. Před chybou jsme nedávno varovali. Příběh má šťastný konec a data byla po několika týdnech obnovena.





(zdroj: phoronix)