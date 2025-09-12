Root.cz  »  Souborové systémy  »  Bcachefs má v plánu dodávat modul do jádra jako DKMS

Bcachefs má v plánu dodávat modul do jádra jako DKMS

Petr Krčmář
Dnes
Pevný disk HDD Autor: Depositphotos

Linus Torvalds nedávno označil souborový systém bcachefs jako „externě spravovaný“ kvůli neshodám ohledně pravidel při vývoji linuxového jádra. V hlavním vývojovém stromu tedy už nebude a uživatelé si jej budou muset doinstalovat sami. Nyní byly představeny plány na dodání bcachefs jako modulu DKMS.

Hlavní vývojář Kent Overstreet představil konkrétní plány na podporu instalace pomocí DKMS, podobně jako to známe například z ovladačů Nvidia a dalších ovladačů mimo strom. Bcachefs pak bude možné stále používat jako kořenový souborový systém – modul bude automaticky zaveden do initramfs a bude k dispozici už v úvodních fázích startu systému před připojením kořenového svazku.

Jakmile budou balíčky DKMS nainstalovány, pro koncové uživatele by se nemělo moc změnit, ale musíme ještě zapracovat na distribuci, aby vše proběhlo hladce, vysvětluje Kent Overstreet.

DKMS (Dynamic Kernel Module Support) je systém pro automatickou kompilaci a reinstalaci modulů jádra v Linuxu: když se nainstaluje nové jádro nebo aktualizuje existující, DKMS automaticky přeloží nainstalované externí moduly, aby byly kompatibilní s novým jádrem. Moduly jsou samostatné binární části kódu, které se dají dynamicky načítat do běžícího jádra a poskytují podporu pro hardware nebo přidávají funkce.

