Bcachefs směřuje k Rust kódu v jaderném modulu, práce jsou ale komplikované

Vývoj souborového systému Bcachefs nadále pokračuje mimo vlastní linuxové jádro, nicméně pokračuje. Nově do Bcachefs směřují úpravy začleňující větší využití kódu psaného v Rustu, kterýžto jazyk už je ve vývoji tohoto souborového systému používán pro user-space nástroje a nyní je tedy v plánu použít Rust i v kernelovém modulu.
Státi by se tak mohlo už s vydáním verze Bcachefs 1.38.7, která bude prvním vydáním po čerstvé verzi Bcachefs 1.38.6. Obecně pro toto příští vydání plánuje Kent Overstreet přípravu pro budoucí velké věci, použití Rutsu pro jaderný modul zatím trochu brzdí výzy v možnosti sestavování Rust kódu v rámci Dynamic Kernel Module System (DKMS), což sám Kent označuje za ne úplně praktickou věc pro většinu uživatelů kvůli nutnosti přesné shody verze Rustc a verze použité při kompilaci jádra. Podobné platí pro věci kolem Rust stdlib, instalované verze bindgen CLI a dalších věcí.
Kent dodává, že tohle vše je výzva která logicky čeká každý out-of-tree projekt využívající kernel moduly psané v Rustu. Specificky zmiňuje třeba potřebu mít k dispozici
.rlib a
.rmeta artefakty z buildování kernelu. Ubuntu a Arch je dodávají v rámci balíčků
linux-headers, ale třeba Debian a Fedora nikoli. Problému ale Kent popisuje ještě více. Každopádně až jednoho dne na nutnost Rustu pro Bcachefs dojde, poskočí minimální nutná verze linuxového jádra na 7.0 (verze, se kterou distribuce nahodily
CONFIG_RUST.