Bcachefs v jádře nebude

Jan Fikar
Včera
13 nových názorů

Rozbitý HDD pevný disk Autor: Depositphotos

Po několika rozepřích mezi Linusem Torvaldsem a správcem Bcachefs Kentem Overstreetem se čekalo, zda souborový systém Bcachefs bude či nebude odstraněn z jádra 6.17. S vydáním 6.17-rc1 se ještě nic neukázalo, ale vypadá to, že se Linus již rozhodl.

V pátek změnil soubor MAINTAINERS v Bcachefs a je v něm místo „podporovaný“ (Supported) „externě spravovaný“ (Externally maintained). Přitom vlastní kód Bcachefs ve včerejším jádře 6.17-rc4 stále zůstává. Není však již aktualizován.

MAINTAINERS: označit bcachefs jako externě spravováno
Po mnoha dlouhých diskusích, veřejných i soukromých.

(zdroj: phoronix)

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

