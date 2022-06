Běh Linuxu na Apple M2 má dobrou výchozí pozici

Jak se s ohledem na architektonickou podobnost ARM SoC Apple M2 s první generací M1 dalo očekávat, mnoho kódu implementujícího podporu Apple M1 v Linuxu lze použít i pro M2. Podpora Apple M2 má tedy dobrou výchozí pozici a práce zejména vývojářů z Asahi Linuxu tak mohou plynule pokračovat.

Hector Martin z Asahi hlásí, že od prvního dne funguje třeba NVMe, USB a SMC. Naopak klávesnice a trackpad (pozn.: na nových M2 Macboocích) si vyžádají nový ovladač, stejně tak SPMI a aktualizovat bude potřeba i podporu PCI Express, PMU, Thunderbolt, Alt Mode pro DisplayPort a další aspekty. Nadále také platí totéž, co pro celou řadu M1: běh GPU části, zejména 3D akcelerace, je víceméně v plenkách a minimálně v řádu měsíců (spíše let) nečekejme, že by to bylo dokonalé. Máte-li 12 hodin času, pak Hector předevčírem vysílal livestream: