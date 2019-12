 »   »  Benešovskou nemocnici napadl ransomware, potvrzuje NÚKIB

Petr Krčmář

Benešovská nemocnice se po včerejším útoku kryptovirem vrací postupně do běžného provozu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dnes doporučil zahájit obnovu nemocničních systémů a zároveň dovolil správcům provádět potřebné úpravy. Nucené omezení provozu by tak mělo skončit v pondělí a během příštího týdne by se do zařízeni měli vrátit pacienti, kteří jsou zatím přesměrováváni na jiná pracoviště.

Nemocnice byla v noci na středu paralyzována počítačovým vírem, kvůli kterému nefunguje síť a není možné používat medicínské přístroje. Mluvčí NÚKIB Radek Holý pro ČTK potvrdil, že nemocniční systém napadl ransomware. Útočník tedy za dešifrování požaduje výkupné či výpalné. Byly totiž objeveny indicie k tomu, že pro dešifrování máme někoho kontaktovat. Ještě tam nepadlo nic o nějakých částkách, ale jako ransomware se to jeví, uvedl Holý.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová potvrdila, že nikdo nebyl ohrožen na životě a kritičtí pacienti byli přesunuti do jiných nemocnic. Podle jejích slov nebyla také ohrožena žádná citlivá data. Policie případ vyšetřuje jako neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací.