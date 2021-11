Autor: Humble Bundle

Humble Bundle nedávno zveřejnil Best of Sandbox Game Bundle. Jde tu o tzv. sandboxové hry, tedy hry s velkou svobodou pro kreativní hráče, kde není úplně jasně daný cíl hry. Mezi hrami najdete Kerbal Space Program (stavíte rakety), Besiege (stavíte obléhací stroje) a Universe Sandbox (simulátor vesmíru s gravitací a srážkami). Akce potrvá ještě 19 dní, tedy do 15. prosince.

Pro pamětníky by mohl být také zajímavý Leisure Suit Larry Collection Bundle, kde za jedno euro dostanete první tři díly legendární adventury. Ostatní díly již nejsou tak povedené. Tato akce potrvá ještě tři dny. V obou případech jsou hry distribuované jako klíče pro Steam.

(zdroj: gamingonlinux)