Beta Ubuntu 24.04 byla uvolněna k testování

Beta verze Ubuntu 24.04 Noble Numbat byla uvolněna po týdenním odkladu kvůli bezpečnostním problémům v projektu XZ. Přes tento posun se stále počítá s ostrým vydáním ve čtvrtek 25. dubna.





Do uvedení stabilní verze Ubuntu 24.04 LTS tak zbývají pouhé dva týdny a čerstvá beta nabízí uživatelům náhled na to, co mohou očekávat. Ubuntu 24.04 LTS beta je ve výchozím nastavení vybaveno nejnovějším grafickým prostředím GNOME 46 a je poháněno linuxovým jádrem 6.8.





Instalátor nabízí experimentální možnost šifrované i nešifrované instalace na ZFS, do systému se dostane Netplan 1.0 a přibude třeba i podpora pro Raspberry Pi 5 nebo nový grafický nástroj pro aktualizaci firmware různých komponent. Samozřejmostí bude opět aktualizovaná sada nástrojů, která zahrnuje GCC 14, GNU Binutils 2.42, GNU C Library (Glibc) 2.39, Java 21, Python 3.12 jako výchozí verze Pythonu, PHP 8.3, Ruby 3.2, LLVM 18 jako výchozí a Go 1.22 jako výchozí.