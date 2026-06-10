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Beta verze macOS 27 znemožňuje start systému Asahi Linux

Petr Krčmář
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Asahi Linux macbook Autor: Depositphotos, Jiří Eischmann

Vývojáři Asahi Linuxu varují své uživatele před testováním nové beta verze macOS 27 „Golden Gate“, kterou tento týden vydala společnost Apple. V beta verzi macOS 27 již není v zavaděči oddíl Asahi Linuxu viditelný, takže není možné linuxový systém nastartovat.

Nedochází k žádnému poškození oddílů či dat, jen prostě není možné vybrat ke startu Asahi. Není jasné, zda jde o záměr nebo nějakou chybu. Vývojáři problém nahlásili společnosti Apple a čekají na reakci.

Pokud jste již provedli aktualizaci na macOS 27 a máte nainstalovanou druhou kopii systému macOS 26 nebo starší, nastavte ji jako výchozí spouštěcí disk, abyste obnovili přístup k systému Asahi. 

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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