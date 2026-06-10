Beta verze macOS 27 znemožňuje start systému Asahi Linux

Vývojáři Asahi Linuxu varují své uživatele před testováním nové beta verze macOS 27 „Golden Gate“, kterou tento týden vydala společnost Apple. V beta verzi macOS 27 již není v zavaděči oddíl Asahi Linuxu viditelný, takže není možné linuxový systém nastartovat.
Nedochází k žádnému poškození oddílů či dat, jen prostě není možné vybrat ke startu Asahi. Není jasné, zda jde o záměr nebo nějakou chybu. Vývojáři problém nahlásili společnosti Apple a čekají na reakci.
Pokud jste již provedli aktualizaci na macOS 27 a máte nainstalovanou druhou kopii systému macOS 26 nebo starší, nastavte ji jako výchozí spouštěcí disk, abyste obnovili přístup k systému Asahi.