Běží portace balíčkovacího systému OpenIndiana do jazyka Rust

Projekt OpenIndiana nadále existuje a i do něj postupně vniká vliv jazyka Rust. Nejnověji pohovořil na FOSDEMu 2026 Till Wegmüller, jeden ze správců projektu o tom, jak probíhají práce na přepisování balíčkovacího systému do jazyka Rust.
Jde o nejnovější modernizaci Image Packaging System (IPS), který OpenIndiana používá. Stávající řešení postavené na C + Pythonu bude nahrazeno nový „pkg6“. Rust byl zvolen nejen kvůli vyšší bezpečnosti, ale právě i výkonu, ve srovnání s Pythonem, a to v oblastech jako řešení závislostí indexace metadat či správa repozitářů. Současně s tím proběhne modernizace kódu jako taková a některá vylepšení API.
Pro podrobnější přehled novinek a plánů poslouží video v odkazovaném zdroji.