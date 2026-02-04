Root.cz  »  Operační systémy  »  Běží portace balíčkovacího systému OpenIndiana do jazyka Rust

Běží portace balíčkovacího systému OpenIndiana do jazyka Rust

David Ježek
Dnes
OpenIndiana Hipster 2021.10
OpenIndiana Hipster 2021.10

Projekt OpenIndiana nadále existuje a i do něj postupně vniká vliv jazyka Rust. Nejnověji pohovořil na FOSDEMu 2026 Till Wegmüller, jeden ze správců projektu o tom, jak probíhají práce na přepisování balíčkovacího systému do jazyka Rust.

Jde o nejnovější modernizaci Image Packaging System (IPS), který OpenIndiana používá. Stávající řešení postavené na C + Pythonu bude nahrazeno nový „pkg6“. Rust byl zvolen nejen kvůli vyšší bezpečnosti, ale právě i výkonu, ve srovnání s Pythonem, a to v oblastech jako řešení závislostí indexace metadat či správa repozitářů. Současně s tím proběhne modernizace kódu jako taková a některá vylepšení API.

Pro podrobnější přehled novinek a plánů poslouží video v odkazovaném zdroji.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

