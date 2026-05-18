Root.cz  »  Bezpečnost

Bezpečnostní chyba Nginx Rift umožňuje vzdálené spuštění kódu a už je zneužívána

Petr Krčmář
Včera
přidejte názor

Sdílet

Nginx logo Autor: Nginx, Inc.

V komerčním Nginx Plus i otevřeném Nginx Open byla objevena kritická bezpečnostní chyba, která dostala označení CVE-2026–42945 a skóre CVSS o hodnotě 9,2. Chyba dostala jméno Nginx Rift a už byly zaznamenány konkrétní útoky, které problém zneužívají k napadení serveru.

Jde o klasické přetečení zásobníku v modulu ngx_http_rewrite_module, který je standardní součástí obvyklých instalací webového serveru Nginx, který se používá jako klasický HTTP server, reverzní proxy, load balancer a podobně.

Příčina problému spočívá v tom, jak Nginx zpracovává volby rewrite, které kombinují nepojmenované zachytávací skupiny PCRE (známé jako $1, $2) s nahrazujícím řetězcem obsahujícím otazník, pokud za nimi v rámci stejného rozsahu následuje další volba rewrite, if nebo  set.

Objeví-li se v nahrazovaném textu otazník, nastaví se ve skriptovacím jádře interní příznak, který se již nikdy nevynuluje. Následný výpočet délky pak už nebere v úvahu escapované znaky v URI, a vytvoří tak zásobník dimenzovaný pro původní počet bajtů. Znaky jako +, % a & se však při kopírování rozšiřují vždy o dva escapovací bajty. Výsledkem je zápis, který deterministicky překročí konec přiděleného bufferu, přičemž útočník může obsah paměti přesně ovládat pomocí volaného URI.

Zneužití chyby v současných systémech naštěstí komplikuje ASLR (Address Space Layout Randomization), který je obvykle ve výchozím stavu zapnutý. Ověřit je to možné pomocí sysctl kernel.randomize_va_space. Dvojka ve výstupu značí plnou ochranu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Nabité květnové vydání Computertrends 5/26 je tady

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Revoluce v síťovém provozu, upload drtí download

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

EU zvažuje omezení využívání amerických cloudových služeb

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Padají vám Windows s novou aktualizací? Nejste sami

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky