Bezpečnostní podpora pro Debian Bullseye předána týmu LTS

Autor: Debian, Pixar

Tři roky po původním vydání končí pravidelná bezpečnostní podpora Debianu 11 s kódovým označením Bullseye. Tým dlouhodobé podpory Debianu (LTS) převzal bezpečnostní podporu od týmů pro bezpečnost a pro vydání. Bullseye LTS bude podporován od 15. srpna 2024 do 31. srpna 2026.





Prodloužená podpora LTS se nevztahuje na některé balíčky. Nepodporované balíčky nainstalované v systému lze identifikovat pomocí nástroje v balíčku debian-security-support.

Pro plnohodnotnou podporu je třeba přejít na aktuální Debian 12, který bude mít pravidelnou podporu do 10. června 2026 a dlouhodobou podporu do 30. června 2028, tedy tři a pět let po původním vydání.