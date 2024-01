Bitcoin dnes slaví 15 let

Autor: Depositphotos

Dnes je tomu 15 let, kdy byl poprvé spuštěn bitcoinový blockchain neznámým autorem pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Od té doby se úspěšně vytěžilo přes 824 000 bloků a 19,5 milionů nových bitcoinů z celkového omezeného počtu 21 milionů mincí.





Zajímavost je, že první (tzv. Genesis Block) má v sobě obsažený titulek z britských novin The Times „Chancellor on brink of second bailout for banks“, tedy „Kancléř na pokraji druhé pomoci bankám“. Autor nikdy neuvedl význam této citace, má se ale obecně za to, že právě tato informace urychlila a dala význam vzniku Bitcoinu.