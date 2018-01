 »   »  Bitcoin klesl pod 12 000 dolarů a dále se propadá

Petr Krčmář

Bitcoin se během včerejška propadl na šestitýdenní minimum a jeho prodejní cena dále klesá. Propad zřejmě souvisí s nedávnými prohlášeními jihokorejského ministra financí o tvrdých zákrocích proti velkým tržištím s kryptoměnami. Cílem vládních opatření je zajistit regulaci měn. Zavření směnáren s virtuální měnou je stále jednou z možností, řekl ministr.

Výsledkem je, že se během úterý bitcoin propadl o 17 na 11 182 dolarů. Od 5. prosince je to poprvé, co je jeho cena pod 12 000 dolary. Ukazují to alespoň čísla serveru CoinDesk, který sleduje ceny na burzách Bitstamp, Coinbase, itBit a Bitfinex.