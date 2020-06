 »   »  Bjarne Stroustrup napsal článek o vývoji C++ od 2006 do současnosti

Dánský programátor a tvůrce jazyka C++ Bjarne Stroustrup (69) napsal rozsáhlý článek o vývoji C++ od 2006 do současnosti. Článek má 168 stran a vyšel v Proceedings of the ACM on Programming Languages pod licencí CC.

Článek se zaměřuje na hlavní změny ve standardech ISO C++ 2011, 2014, 2017 a 2020. Důležité body jsou ilustrovány kousky kódů. Také přibližuje rozhodování ISO C++ komise, která v současnosti má 250 členů.

(zdroj: slashdot)