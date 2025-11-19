Root.cz  »  Grafika  »  Blender 5.0 vylepšuje podporu Vulkanu a nabízí HDR na Waylandu

Blender 5.0 vylepšuje podporu Vulkanu a nabízí HDR na Waylandu

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Všechny fotografie

Vývojáři uvolnili Blender 5.0, který přináší řadu vylepšení v oblasti animace, podporu HDR a širokého barevného gamutu v Linuxu při použití Vulkanu a Waylandu. K dispozici je balíček funkcí pro realistické lidké kostry, bylo přepracováno kreslení křivek, zrušena podpora LZO a LZMA ve prospěch Zstd pro bodové cache.

Nová verze také zavádí pracovní barevný prostor pro soubory Blend, nový pohled AgX HDR, nový kompoziční uzel Convert to Display, nové zobrazení Rec.2100-PQ a Rec.2100-HLG, které lze použít pro barevné korekce při exportu HDR videa, a nové pohledy ACES 1.3 a 2.0 jako alternativu k AgX a Filmic.

Přibyla různá vylepšení zpracování formátů souborů, vylepšená byla podpora Vulkanu a mnoho dalšího. AMD HIP-RT je nyní také považováno za stabilní, ale nebude ve výchozím nastavení povolen až do Blenderu 5.1, který vyjde příští rok.

Blender je open-source 3D grafický software pro tvorbu modelů, animací, simulací, renderování a postprodukce. Nabízí kompletní sadu nástrojů — modelování, sochařství, texturování, rigging a klíčování animací a vestavěné renderery.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Redakce

Témata:

Dále u nás najdete

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

Další prsten, co má vládnout všem, pomocí AI

Záhadný sabotér „z Prahy“ trollí ransomwarový gang

Zákazník má vždy pravdu. Opravdu?

Pozor na ClickFix, tento malware skoro nic nezastaví

V pondělí bude státní svátek. S nákupy to moc složité nebude

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

Lide.cz jsou zpět

Centrální banka koupila bitcoin a další aktiva za milion dolarů

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání