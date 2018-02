 »   »  Blizzard skrze DMCA sestřelil otevřený WoW server pro původní verzi z roku 2004

David Ježek

World of Warcraft, patrně nejvýznamnější MMORPG fenomén tohoto století, je dnes zcela jinou hrou než v roce 2004. Proto existují servery, na kterých je možno hru hrát v podobě původní. A to se Blizzardu nelíbilo, pročež skrze DMCA nechal příslušný projekt na GitHubu zakázat.

Server Light’s Hope používají tisíce hráčů, kteří chtěli hrát WoW v podobě původní. Jeho kód byl vyvíjen otevřeně a k dispozici všem na Githubu. Vše je ale minulostí. Společnosti Blizzard, která hru WoW vytvořila a udržuje v běhu, se nic z toho nelíbí, takže u GitHubu požádala o odstranění repozitáře s projektem s odůvodněním, že používá stejná databázová schémata i návrhy a struktury jako existující WoW databáze (což je právě v rozporu s americkým zákonem DMCA).



Autor: David Ježek GitHub – Light’s Hope – DMCA

Otevřený projekt WoW serveru Light’s Hope tak sice na GitHubu zobrazuje hlášku o tom, že repozitář není k dispozici kvůli DMCA požadavku, to ale nic nemění na tom, že jej jistě má naklonováno velké množství lidí a ani na skutečnosti, že je server různě v hlubinách internetu provozován. DMCA požadavek Blizzardu (a stejně tak uzavření Twitterového účtu Light’s Hope) tak pravděpodobně jen na chvíli zpomalí vývoj projektu.

Vlastně je to celé spíš úsměvné. A o to více proto, že je tomu jen pár týdnů, co několik organizací a herních fanoušků požádalo US Copyright Office o to, aby z působnosti DMCA byly vyjmuty tzv. abandoned hry, tedy hry, u kterých už je nikdo nevyvíjí a nikdo na nich nevydělává, kamžto lze zahrnout i z nostalgie hrané původní verze běžících MMORPG titulů.