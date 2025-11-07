Root.cz  »  Periferie  »  Bose odpojí SoundTouch od cloudu, zůstanou jen „chytrá těžítka“

Bose odpojí SoundTouch od cloudu, zůstanou jen „chytrá těžítka“

Čeká na schválení
Dnes
37 nových názorů

Sdílet

Bose SoundTouch Autor: Bose

Společnost Bose oznámila, že 18. února 2026 zcela ukončí cloudovou podporu všech svých reproduktorů a systémů řady SoundTouch. Po tomto datu přestanou fungovat zásadní funkce včetně integrovaných hudebních služeb (Spotify, TuneIn, Deezer, Pandora, Amazon Music aj.), multiroom přehrávání i ovládání přes mobilní aplikaci. Z „chytrých“ reproduktorů se tak stanou jen drahé reproduktory s Bluetooth/AUX — alespoň dokud nebude třeba resetovat Wi-Fi nebo změnit síť.

Bose tímto krokem odřízne od cloudových služeb celou produktovou řadu uvedenou teprve v roce 2013. Firma nenabízí žádnou možnost migrace na novější platformu a uživatelé si musí poradit sami. Celá situace krásně ilustruje, jak je u „chytrého hardwaru“ nejvíc závislé to hlavní — tedy chytrost — na výrobci a jeho serverech.

Detaily najdete v oficiálním oznámení Bose, komentář přidává SoundGuys a nespokojení zákazníci z celého světa podepisují petici za zachování podpory. Možná je tedy čas si připravit prostor na poličce — chytrá těžítka budou příští rok v módě.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (37 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Čeká na schválení

Dále u nás najdete

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Předposlední letošní vydání CIOtrends je v prodeji. Co se dočtete?

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Evropa chce zase rozbít šifrování a ohrozit tím bezpečnost

Stahujte publikaci Hvězdy českého ICT

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Část praktiků neočkuje. Co mohou pacienti dělat?

Spoření v listopadu: Kam bezpečně s penězi?

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Poznejte česká města podle leteckých fotek

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

JMHZ spustí od příštího roku nové registry zaměstnanců

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání