Bratislava OpenCamp 2026 zveřejnil program a spustil registraci

Petr Krčmář
2. 4. 2026
OpenCamp 2025
Čtvrtý ročník komunitní konference o otevřených technologiích Bratislava OpenCamp 2026 zveřejnil program, který nabídne 19 přednášek na různá technologická témata. Konference se uskuteční v sobotu 25. dubna 2026 v prostorách FIIT STU v Bratislavě. Vstup je zdarma, jen je potřeba se registrovat.

Hlavním řečníkem letošního ročníku bude Ľubor Jurena, jeden z organizátorů konference, který návštěvníkům představí open-source pankreas. Diabetes mellitus trápí miliony lidí po celém světě a počet pacientů stále roste. V komunitě pacientů a vývojářů vznikla iniciativa #WeAreNotWaiting, jež se rozhodla nečekat na pomalé inovace ve zdravotnictví. Výsledkem jsou open-source projekty, které dokážou automaticky řídit dávkování inzulínu a napodobovat funkci lidského pankreatu.

Program však nebude zaměřený pouze na technologie ve zdravotnictví. „Chtěl jsem zjistit, zda lepší kód píší lidé, kteří více nadávají. Analyzoval jsem proto miliony commitů z GitHub Archive, hledal vulgarismy ve zdrojových kódech a měřil kvalitu kódu,“ říká Jakub Dubec z FIIT STU. Už dopředu avizuje, že výsledky vás překvapí. „Nebo také ne,“ dodal Jakub.

Rozsah tém bude poměrně široký – návštěvníci se mohou těšit na přednášku o kvalifikovaných elektronických podpisech, novinkách v bezpečnostním systému Achilles, program se nevyhne ani vibe-kódování a využití AI agentů při tvorbě prototypů a minimálních životaschopných produktů (MVP). Na své si přijdou i hardwaristé – s přednášejícími se podíváme na testování firmwaru, hackování chytrých hodinek či problematiku Cybersecurity Resilience Actu ve světě open-source a vestavných zařízení.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO