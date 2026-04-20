Root.cz  »  Webové prohlížeče

Brave Origin je minimalistický prohlížeč za 60 dolarů, na Linuxu zdarma

Jan Fikar
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Brave Origin

Prohlížeč Brave, odvozený od Chromia, vydal nový prohlížeč s názvem Brave Origin. Jde o minimalistický prohlížeč s důrazem na rychlost. Zachována je ochrana Brave Shields před sledováním i blokování reklamy. Ostatní věci jako odměny Rewards za zobrazovanou reklamu, peněženka, AI nástroje a VPN z Brave tu nejsou.

Za Brave Origin je potřeba zaplatit jednorázově 60 dolarů a můžete prohlížeč nainstalovat na deset zařízení (Android, iOS, Windows, macOS). Verze pro Linux je zdarma, ale podpořit prohlížeč můžete i tak. Verze pro Linux je zatím označena jako nightly. Někteří uživatelé se diví, proč mají za prohlížeč Brave Origin platit, jestli obsahuje méně funkcí, než plný Brave zdarma. Naskýtá se také otázka, jestli ty přidané funkce jsou užitečné anebo jenom otravují.

(Zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



