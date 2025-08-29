Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Britská žádost o backdoor do iCloudu zdaleka není u konce

Britská žádost o backdoor do iCloudu zdaleka není u konce

Tomáš
Dnes
7 nových názorů

Sdílet

Apple - iCloud - mobilní telefon - klávesnice Autor: Depositphotos

Na začátku letošního roku vyšlo najevo, že Velká Británie chce po společnosti Apple vytvoření zadních vrátek (backdoor) pro přístup k datům uživatelů. Žádost byla doručena ve formě TCN (Technical Capability Notice), tedy žádosti, o jejíž existenci nesmí společnost informovat veřejnost ani své uživatele. Společnost Apple na to v reakci znemožnila uživatelům ve Velké Británii zapnout pokročilou ochranu dat (ADP), kdy k datům nemá přístup ani samotný Apple.

Žádost vzbudila vlnu nevole ze strany uživatelů i zákonodárců, a to zejména z obavy o snahy ohrožovat soukromí a také z důvodu, že se žádost netýkala pouze britských uživatelů, ale uživatelů a dat z celého světa.

Do celé kauzy se následně vložila i vláda USA a ředitelka tajných služeb Tulsi Gabbardová oznámila, že Velká Británie svůj požadavek na backdoor stáhla. Nutno podotknout, že oznámení explicitně zmiňuje pouze soukromí dat amerických občanů, ne občanů obecně.

Jak ale nyní informuje Financial Times, nejenom, že Velká Británie svůj požadavek doposud nestáhla, naopak vyšlo najevo, že se požadavek netýká pouze dat iCloud účtů chráněných pomocí ADP, ale týká se přístupu k datům uloženým v iCloudu obecně, tedy například i záloh iMessage zpráv nebo hesel.

Americký senátor Ron Wyden také upozornil na to, že společnost Apple nemusela být jediná, která žádost o backdoor obdržela. V reakci na to společnost Meta potvrdila, že žádný takový požadavek nedostala. Google se nejprve zdráhal odpovědět, ale nakonec potvrdil, že žádost také nedostal.

(Zdroj: UK Still Demanding Global Access to iCloud User Data, Filings Suggest)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (7 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš

Dále u nás najdete

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Na trh míří dvě novinky ze světa potravin, které potěší hlavně střeva

Továrna bývalého FABu teď místo klíčů chrlí miliony cylindrických vložek

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Krém za 50 korun může mít složení bezpečné, ale nic nedělá

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Z Tencent Cloudu unikly přihlašovací údaje i zdrojové kódy

Kdo nemusí hradit školkovné a poplatky za školní družinu?

Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Zhodnotili jsme daňové sliby Fialovy vlády. Které splnila?

Češi milují sluchátka i powerbanky, v příslušenství mají miliardy

Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se předpokládalo

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI