Britská žádost o backdoor do iCloudu zdaleka není u konce

Na začátku letošního roku vyšlo najevo, že Velká Británie chce po společnosti Apple vytvoření zadních vrátek (backdoor) pro přístup k datům uživatelů. Žádost byla doručena ve formě TCN (Technical Capability Notice), tedy žádosti, o jejíž existenci nesmí společnost informovat veřejnost ani své uživatele. Společnost Apple na to v reakci znemožnila uživatelům ve Velké Británii zapnout pokročilou ochranu dat (ADP), kdy k datům nemá přístup ani samotný Apple.
Žádost vzbudila vlnu nevole ze strany uživatelů i zákonodárců, a to zejména z obavy o snahy ohrožovat soukromí a také z důvodu, že se žádost netýkala pouze britských uživatelů, ale uživatelů a dat z celého světa.
Do celé kauzy se následně vložila i vláda USA a ředitelka tajných služeb Tulsi Gabbardová oznámila, že Velká Británie svůj požadavek na backdoor stáhla. Nutno podotknout, že oznámení explicitně zmiňuje pouze soukromí dat amerických občanů, ne občanů obecně.
Jak ale nyní informuje Financial Times, nejenom, že Velká Británie svůj požadavek doposud nestáhla, naopak vyšlo najevo, že se požadavek netýká pouze dat iCloud účtů chráněných pomocí ADP, ale týká se přístupu k datům uloženým v iCloudu obecně, tedy například i záloh iMessage zpráv nebo hesel.
Americký senátor Ron Wyden také upozornil na to, že společnost Apple nemusela být jediná, která žádost o backdoor obdržela. V reakci na to společnost Meta potvrdila, že žádný takový požadavek nedostala. Google se nejprve zdráhal odpovědět, ale nakonec potvrdil, že žádost také nedostal.
(Zdroj: UK Still Demanding Global Access to iCloud User Data, Filings Suggest)