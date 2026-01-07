Brow6el je plně grafický terminálový webový prohlížeč

Brow6el je čerstvě představený projekt, který mění způsob, jakým mohou uživatelé Linuxu pracovat s webem přímo v terminálu. Prohlížeč je postaven na Chromium Embedded Framework (CEF) a díky podpoře sixelové grafiky dokáže zobrazovat plnohodnotné webové stránky včetně HTML5, CSS3 a JavaScriptu. Cílem je nabídnout vývojářům, správcům systémů i nadšencům do příkazové řádky možnost zůstat v terminálovém prostředí, aniž by museli obětovat moderní funkce webu.
Prohlížeč nabízí širokou paletu funkcí: navigaci pomocí klávesnice jako v editoru Vim, podporu myši, záložky, javascriptovou konzoli a možnost vkládat uživatelské skripty podobně jako v Greasemonkey. Díky režimům STANDARD, INSERT a MOUSE mohou uživatelé efektivně přepínat mezi psaním do formulářů, inspektorem prvků či simulací myši. Brow6el myslí i na soukromí – umožňuje spouštět dočasné relace, které se po ukončení vymažou, nebo trvalé profily uchovávající cookies a historii.
Instalace je flexibilní: k dispozici jsou balíčky AppImage pro architektury x86_64 i ARM64, zdrojové kódy na Codebergu a balíčky v AUR pro Arch Linux. Prohlížeč vyžaduje terminál s podporou Sixelu, například foot, mlterm či xterm v režimu VT340. Spojením výkonu Chromia s jednoduchostí příkazové řádky se Brow6el profiluje jako unikátní nástroj pro ty, kteří oceňují efektivitu a estetiku terminálového prostředí.