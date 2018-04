 »   »  Bude se Linux i na desktopu automaticky uspávat?

Jan Fikar

GNOME 3.28 přineslo automatické uspávání do paměti po 20 minutách, které je ve výchozím stavu zapnuté a to i pro notebooky připojené do zásuvky a také pro desktopy. Vývojáři GNOME se odvolávají na nařízení Evropské komise 1275/2008. Speciálně je zmiňován limit 20 minut, kdy elektronické zařízení má automaticky přejít do stavu „standby“ s nízkou spotřebou.

Toto nastavení se diskutuje pro Ubuntu 18.04 LTS, kde bylo rozhodnuto jej vypnout pro počítače v zásuvce a zachovat pro počítače jedoucí na baterie. Nové nastavení se také diskutuje pro Fedoru 28, kde by mohlo být rozhodnuto dnes odpoledne na schůzi