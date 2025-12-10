Budgie 10.10 je zatím preview, ale ve Fedoře 44 bude, plně na Waylandu

Desktopové prostředí Budgie je srdcem jednoho ze Spinů Fedory. Čerstvě FESCo schválila, že příští Fedora 44 přejde na verzi 10.10, která se zatím nachází ve vývojovém stádiu.
S touto verzí Fedora provede přechod Budgie verze na Wayland, právě díky vývoji samotného Budgie. Verze 10.10 k tomu využívá Wayland kompozitor
labwc. Dalším prvkem pro tento spin je správce přihlášení SDDM (nahradí dosavadní LightDM), který si též s Waylandem rozumí, pročež Fedora si od tohoto pokroku slibuje, že i uživatelé Budgie Spinu čeká kompletní zážitek s Waylandem, od spuštění systému až po jeho vypnutí. Více v záznamu na Wiki projektu.