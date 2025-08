Budoucnost není ve vlastním hostingu

Drew Lyton na svém blogu před týdnem napsal zamyšlení o vlastním hostingu (self-hosting). Vše začalo kvůli Amazonu, který letos v únoru zakázal stahovat DRM knihy. Rychle si svých asi 400 knih stáhl a přemýšlel, co dál. Nejde jen o knížky u Amazonu, ale i fotky u Google a Apple. Nejenže nemáte nad svými soubory kontrolu. Ale vaše soubory jsou patrně používány k trénování AI. Drew říká, že v naší techno-feudalistické dystopii jsou velké korporace páni a my jsme poddaní.





Rozhodl se tedy pro vlastní hosting, tedy server doma v garáži. Koupil použité Lenovo P520 s procesorem Intel Xeon W-2135 a 128 GB RAM. Běží na něm Ubuntu a Docker. Immich nahradil Google Pictures, Calibre-web používá pro e-knihy, Audiobookshelf pro audioknihy a Jellyfin na filmy a seriály.

Vlastní hosting má ale i své nevýhody. Například nemůžete lehce sdílet fotografie s přáteli. Jedině by se přihlásili na váš server. Proto Drew nastiňuje možnost komunitního hostingu, kde by server byl v rukou skupiny lidí, nikoli korporací. Mohlo by jít třeba o veřejné knihovny, které by ke členství v knihovně nabízely šifrované úložiště se sdílením obrázků a dokumentů.

(zdroj: slashdot)