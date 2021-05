Bulánci se vracejí, můžete je podpořit v crowdfundingové kampani

Autor: SleepTeam

Na webu Startovač.cz začala sbírka na novou verzi hry Bulánci. Požadovaná částka již byla několikanásobně překročena a příspěvky stále přibývají. Od našeho prvního zaznamenaného kontaktu s bulánky uplynulo dvacet let. Po většinu času se tito Srabíci, Uzlíci, Mazlíci, Terčíci a další snažili rvát za svou věc, neustálé boje je však postupně vyčerpaly a tak jim nezbývalo než se uklidit do hajan. Tiše vyčkávali. Dlouhé noci byli utlačováni našimi funícími obličeji. Až do teď, píšou autoři na stránce kampaně.

Novou verzi hry připravují stejní autoři, kteří vytvořili tu úplně původní. Hra už je ve vývoji a její vydání se plánuje na příští rok. Nepůjde jen o kopii původní hry, ale chystá se spousta novinek. Hra by měla vyjít na PC, konzole a v případě velkého úspěchu také na mobilní telefony.