Burger King bude kontrolovat zaměstnance pomocí AI

Jan Fikar
Dnes
4 nové názory

Deposit: Burger King Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Zaměstnanci řetězce Burger King budou do konce roku v USA vybaveni osobním AI asistentem „Patty“. Ten bude součástí sluchátek s mikrofonem, které již nyní každý zaměstnanec nosí. Asistenta se budou moci zeptat například kolik plátků slaniny patří do BBQ Whopper či jak se čistí stroj na milkshake.

Asistent však bude také poslouchat, jak zaměstnanci interagují se zákazníky a zda správně říkají „vítejte v Burger King“, „prosím“ a „děkuji“. Zároveň bude také citlivý na tón hlasu. Cílem je, aby zaměstnanci byli k zákazníkům přátelští.

(zdroj: slashdot)

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

