Lukáš Malý

Ve středu 19. září byla vydána první release candidate verze monitorovacího systému Zabbix 4.0 LTS. Vydání této verze se dvakrát posunulo. Aktuálně to vypadá, že by do konce Q3 mohla poslední LTS verze vyjít dle plánu.

Zabbix summit 2018 konaný 5. – 6. října v lotyšské Rize bude jistě spojován s přicházející novou verzí. Hned v úvodní přednášce Alexej Vladishev představí podrobný přehled o nové funkčnosti Zabbix 4.0 včetně četných příkladů a jejich praktického využití.