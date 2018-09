 »   »  Byla zveřejněna vážná zranitelnost prohlížeče Tor umožňující vyzrazení identity

Zerodium, nechvalně známý dodavatel exploitů, na svém twitterovém profilu zveřejnil, jak zneužít kritickou bezpečnostní chybu ukrytou v prohlížeči Tor verze 7. Chyba je konkrétně v rozšíření NoScript, které je v prohlížeči Tor předinstalované.

Advisory: Tor Browser 7.x has a serious vuln/bugdoor leading to full bypass of Tor / NoScript 'Safest' security level (supposed to block all JS).

PoC: Set the Content-Type of your html/js page to "text/html;/json" and enjoy full JS pwnage. Newly released Tor 8.x is Not affected.