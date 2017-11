 »   »  Canonical hledá vývojáře... pro Mir

Redakce

Rok 2017 možná stále není oním příslovečným rokem linuxového desktopu, ale určitě je to rok neskutečných převratů kolem linuxového desktopu. V dubnu Canonical ohlásil konec Miru a přechod na Wayland.

Od té doby na Wayland přešly v podstatě všechny hlavní distribuce a Wayland se tak během pár měsíců stal z experimentální technologie novým linuxovým standardem. Mezitím komunita, která do té doby vedla proti Miru téměř svatou válku, navzdory všemu očekávání projekt převzala a pokračovala ve vývoji Miru s tím, že první velkým počinem byla implementace podpory Waylandu.

No a dnes na Phoronixu vyšla zpráva, že Canonical chce zaměstnat vývojáře se zkušeností s grafickým stackem pro vývoj Miru (po té, co je v dubnu propustil). Pozoruhodné je to, že oficiální popis této pozice mimo jiné explicitně zmiňuje „desktop devices“ a „desktop users“ a mezi požadavky uvádí… zkušenost s Waylandem.

Že by u Canonicalu pravá ruka nevěděla, do dělá levá? A nebo se Shuttleworth rozhodl, že když Wayland, tak teda Wayland ale s tím, že kompozitorem bude Mir a ne Mutter? U Canonicalu dneska opravdu jeden nikdy neví.