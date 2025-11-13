Root.cz  »  Bezpečnost  »  Canonical prodlouží podporu pro předplatitele Ubuntu Pro na 15 let

Canonical prodlouží podporu pro předplatitele Ubuntu Pro na 15 let

Petr Krčmář
Dnes
Ubuntu Autor: Canonical

Společnost Canonical oznámila prodloužení doby podpory pro předplatitele služby Ubuntu Pro, konkrétně produktu Legacy. Celková podpora pro verze Ubuntu LTS se tím prodlužuje na 15 let. Počínaje Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr se tak uživatelé dočkají průběžných bezpečnostních oprav, nástrojů pro zajištění souladu s právními předpisy a uživatelské podpory.

Před necelými dvěma roky Canonical oznámil předplatitelům Ubuntu Pro prodloužení podpory na 12 let. Tehdy byla nejstarší takto podporovanou verze také 14.04, takže současné oznámení prodlužuje její podporu o další tři roky, až do roku 2029. Vzhledem k pozitivnímu přijetí a rostoucímu zájmu o delší životní cyklus podpory jsme rádi, že nyní můžeme podporu dále rozšířit, uvádí Canonical.

Služba míří na dlouhodobě běžící produkční systémy v průmyslovém odvětví nebo jiném regulovaném segmentu. V přísně regulovaných odvětvích nebo odvětvích závislých na hardwaru mohou aktualizace narušit přísně kontrolovanou bezpečnost a dodržování předpisů. Pro mnoho organizací je údržba výrobních systémů po dobu delší než deset let složitá, ale stále představuje rozumnější možnost než kompletní aktualizace, píše se v oznámení.

Podpora Ubuntu je rozdělena do tří fází: pět let standardní bezpečnostní údržby pro všechny, dalších pět let rozšířené bezpečnostní údržby (ESM) a nově dalších pět let dodatečné podpory s doplňkem Legacy. Po celou dobu tohoto 15letého období poskytuje Ubuntu Pro nepřetržitou bezpečnostní údržbu celého základu Ubuntu, jádra a klíčových komponent. Bezpečnostní tým společnosti Canonical aktivně skenuje, třídí a backportuje kritické, vysoce závažné a vybrané středně závažné CVE do všech udržovaných verzí LTS, čímž zajišťuje bezpečnost bez nutnosti provádět náročné zásadní aktualizace, které narušují kompatibilitu nebo vyžadují opětovnou certifikaci.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

