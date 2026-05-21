Canonical vydal Ubuntu Core 26 pro nasazení v IoT a vestavěných zařízeních

Petr Krčmář
Dnes
Ubuntu Core

Společnost Canonical oznámila vydání linuxové distribuce Ubuntu Core 26, která vychází z Ubuntu 26.04 LTS a zachovává koncepci předchozích verzí, přičemž využívá sandboxované a kryptograficky podepsané balíčky typu snap a nabízí až 15 let bezpečnostní podpory.

Zásadní novinkou je výrazné zmenšení velikosti aktualizací systému. Vývojáři uvádějí, že vylepšený formát snap-delta u většiny balíčků snap snižuje objem stahovaných aktualizací o 50 až 90 % a velikost aktualizací základních balíčků Core klesá z 16 MB na 1,5 MB. Tato verze rovněž využívá instalace založené na initramfs, aby se předešlo zbytečným restartům a zkrátila se doba instalace.

Dalším významným vylepšením je podpora aktualizací Livepatch v Ubuntu Core 26. Poprvé je Livepatch k dispozici na zařízeních s architekturou ARM64, což umožňuje opravovat kritické a vysoce závažné chyby jádra bez nutnosti restartu. Podpora AMD64 je nyní oficiálně k dispozici pro Ubuntu Core 20 a novější verze.

Díky této nové verzi s dlouhodobou podporou (LTS) zůstává Ubuntu Core vaší důvěryhodnou platformou pro systémy kritické pro chod podniku, která vám pomáhá splnit požadavky zákona EU o kybernetické odolnosti (CRA) a zároveň umožňuje bezpečně navržené, ověřitelné a soukromé nasazení umělé inteligence založené na trasovatelnosti softwaru a důvěře založené na hardwaru, píše se v oznámení.

Ubuntu Core je minimalistická, kontejnerově orientovaná verze operačního systému Ubuntu navržená pro vestavěná zařízení, IoT a produkční prostředí, kde je kladen důraz na bezpečnost a spolehlivost. Jádrem distribuce jsou pouze nezbytné komponenty a aplikace jsou nasazovány jako izolované, transakčně aktualizovatelné balíčky Snap, což umožňuje atomické aktualizace, jednoduché vrácení změn a omezení dopadu chyb.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

