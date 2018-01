 »   »  Část mobilních zařízení nebude nikdy záplatována proti Meltdown a Spectre

Petr Krčmář

Chyby Meltdown a Spectre stále straší uživatele i správce, ale nezdá se, že by se záplaty pro mobilní zařízení nějak zásadně šířily. Analýza více než 100 000 mobilních zařízení ukázala, že jen maličké procento je chráněno. Většina zařízení navíc nebude chráněna nikdy.

Společnost Bridgeway ve své analýze říká, že jen čtyři procenta firemních telefonů v Británii jsou proti chybě chráněna. Také tvrdí, že minimálně čtvrtina přístrojů nikdy opravu nedostane kvůli svému stáří. Firmám se doporučuje sledovat oznámení o opravách a co nejdříve záplatovat, pokud je to možné. Starší zařízení bez možnosti opravy (starší než Android 6.0 Marshmallow) by měla být nahrazena něčím novějším.