 »   »  Čechy na kybernetickém cvičení NATO porazila jen Francie

Jan Fikar

Na mezinárodním kybernetickém cvičení NATO v Tallinnu Locked Shields Češi skončili druzí, jejich modrý tým odolával útokům dva dny, porazila je jen Francie.

Cvičení je imaginární kybernetická bitva, ve které se modré týmy expertů snaží ochránit smyšlenou zemi Berylii. Na ni útočí červený tým hackerů a snaží se narušit infrastrukturu v zemi, například vypnout elektřinu nebo kontaminovat vodu. Útočí ale i na bankovní systémy v zemi.

Speciální je na cvičení také to, že nejde jen o hackery a IT specialisty, ale důležitá je i komunikace. Porota hodnotí, jak hráči mluví s vládou, jaké informace pouští do médií nebo jestli nějakým způsobem neporušují mezinárodní právo.

(zdroj: irozhlas)