 »   »  CentOS 8 je plánován na 24. září

Vývojáři projektu CentOS oznámili, že osmá verze jejich operačního systému vyjde 24. září. Distribuce vycházející z komerčního Red Hat Enterprise Linuxu (RHEL) letos oslavila 15. narozeniny a připravuje se na další vydání, které vznikne ze zdrojových balíčků RHEL 8 vydaného v květnu letošního roku. O novinkách jsme psali v samostatném článku.

Podle seznamu úkolů pro přípravu CentOS 8 je už vše hotovo, čeká se už jen na samotný proces vydání. Podle mailing listu se zdá, že vývojáře zdržela příprava verze 7.7, která je pro stávající uživatele důležitější než vydání nové řady.

The next version of #CentOS is being released September 24 and will be announced in all the usual places.